Viernheim (pol/web) Mit knapper Not ist ein 47 Jahre alter Mann am Samstagnachmittag in Viernheim einem Raubüberfall entgangen.



Er war um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Eissporthalle in der Straße "Am Alten Weinheimer Weg" unterwegs. Der mutmaßliche Täter hielt den 47-Jährigen auf – mit vorgehaltener Schusswaffe. Offenbar wollte er sein Opfer zwingen, ihm Bargeld zu geben. Als sich eine Fahrradfahrerin den beiden Männern näherte, steckte der Räuber die Waffe für einen Moment weg. Der 47-Jährige ergriff sofort die Flucht und machte mit lauten Rufen auf sich aufmerksam.



Die Polizei fahndete intensiv, konnte den Räuber aber nicht finden. Die Kriminalpolizei sucht jetzt dringend die bislang unbekannte Fahrradfahrerin und weitere Zeugen.



Eine Personenbeschreibung liegt vor: Der mutmaßliche Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine sportliche Figur und ist zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hat kurzes, schwarzes Haar und trägt ein Kinnbärtchen. Bekleidet war er mit Jeans und einer schwarzen Bomberjacke. Auffallend sind seine dicken Ohrstecker, sogenannte Tunnels.



Hinweise nimmt die Kripo unter der 06252 /7060 entgegen.