Viernheim. (ots) Die Polizei konnte am frühen Mittwochmorgen einen Autoaufbrecher in Viernmheim festnehmen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann kurz nach 5 Uhr morgens von Anwohnern dabei beobachtet, wie er die Scheibe eines blauen Ford in der Kühnerstraße einschlug und ins Auto einstieg.

Nachdem er den Innenraum und das Handschuhfach nach Wertgegenständen durchsucht hatte, radelte er mit einem dunkelblauen Herrenrad der Marke Gudereit davon, bis er in der Kühnerstraße/Alicenstraße von der alarmierten Polizeistreife gestellt und festgenommen wurde.

In seiner Plastiktüte fanden die Beamten ein gestohlenes Navigationsgerät, CDs sowie die Fahrzeugpapiere des blauen Fords. Der 38-Jährige ist bereits wegen anderer Eigentumsdelikte bei der Polizei bekannt gewesen. Ob der Mann auch für weitere Autoaufbrüche im Stadtgebiet verantwortlich ist, muss ebenso geprüft werden wie der Besitzanspruch auf das dunkelblaue Herrenrad.