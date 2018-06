Viernheim. (dpa) Ammoniak ist am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr aus einem Leck in der Eissporthalle Am Alten Weinheimer Weg ausgetreten und über die Lüftung ins Freie gelangt. Menschen kamen durch das giftige Gas nicht zu Schaden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Bereich um die Halle wurde am Mittwochabend abgesperrt, Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es könne zwar noch zu leichten Geruchsbelästigungen kommen, Gesundheitsgefahren gebe es aber nicht, erklärte ein Brandinspektor laut Polizei. Im Inneren der Halle stellte die Feuerwehr eine starke Konzentration des Ammoniaks fest und lokalisierte das Leck in einem Technikraum.