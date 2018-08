Viernheim. (pol/rl) Ein 25 Jahre alter Viernheimer war am Freitagmorgen von Polizisten wegen des Verdachts des Straßenraubes festgenommen und zur Vernehmung auf die Wache gebracht worden. Der Mann nutzte laut Polizeibericht eine günstige Gelegenheit und floh.

Bei der Verfolgung gab ein Polizist im Bereich der Rathausstraße einen Schuss in die Luft ab. Verletzte oder Schäden sind derzeit nicht bekannt. Die Flucht des 25-Jährigen endete schließlich am Bahnhof, wo er gegen 10.30 Uhr erneut festgenommen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.