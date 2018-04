Weinheim. Ein bislang unbekannter Täter schlug am Sonntagnachmittag, 26. August, die Scheibe eines Opels ein, der auf einem Parkplatz der Bodelschwinghstraße abgestellt war. Nach Angaben der Polizei ließ er aus dem Fahrzeuginnern die Handtasche der Geschädigten, in der sich Geldbeutel, Fahrzeugschlüssel, Handy und sonstige diverse Gegenstände befanden, mitgehen. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Auto war zwischen 15 und 16.45 Uhr abgestellt. Hiweise bitte an das Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201/1003-0. (pol)