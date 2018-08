Edingen-Neckarhausen. Als Altwarenhändler gab sich am Donnerstag gegen 12.40 Uhr ein etwa 45-jähriger Mann in Neckarhausen aus. Der Unbekannte klingelte nach Polizeiangaben bei einem 86-jährigen Mann und dessen 79-jähriger Frau und bot an, alte, nicht mehr benötigte Einrichtungsgegenstände abzukaufen. Während seines Besuchs in der Wohnung der beiden Senioren ließ sich der Fremde Geld wechseln und verließ dann das Haus unter einem Vorwand. Kurze Zeit später stellte das gutgläubige Ehepaar fest, dass sie einem Trickdieb zum Opfer gefallen sind und die in der Wohnung aufbewahrten Ersparnisse gestohlen wurden. Bei dem Täter soll es sich um einen Südländer mit schwarzem Haar und dunklen Augen gehandelt haben. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke sowie weißen Handschuhen und sprach hochdeutsch. (pol)