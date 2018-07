Bensheim. (pol/sbl) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bensheim erlag ein 63-jähriger Autofahrer seinen Verletzungen. Laut Polizeibericht war der Mann auf der Bundesstraße B 47 stadtauswärts unterwegs, als er im Bereich der Autobahnausfahrt A 5/Ameperestraße nach rechts von seinem Fahrstreifen abkam.

Im weiteren Verlauf überfuhr er zwei Verkehrsinseln und kollidierte dabei nacheinander mit zwei Ampelmasten, bevor er an einer Böschung zum Stehen kam. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Abend im Krankenhaus starb.

Der Sachschaden an Auto und Ampelanlage wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Unfallursache selbst ist noch unklar. Durch die Bergungsarbeiten, Unfallaufnahme und dem Totalausfall der dortigen Ampelanlage kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der 06251/84680 zu melden.