Hemsbach/Laudenbach. Eine Serie von Dieseldiebstählen bearbeitet derzeit die Hemsbacher Polizei. Seit Mitte Oktober hatten sich die Diebstähle, ausschließlich in Hemsbach und Laudenbach

gehäuft, wo bislang unbekannte Täter überwiegend aus Lkws Dieselkraftstoff "abgezapft" hatten. Am Wochenende, zwischen dem 6. und 8. Januar hatten die Diebe letztmals in Hemsbach, auf dem neben der B 3 gelegenen Parkplatz, gegenüber dem Luisenhof, zugeschlagen. Mittlerweile registrieren die Ermittler insgesamt vierzehn Fälle mit einem Diebstahlsvolumen von mehr als 10.000 Litern Diesel. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 15.000 Euro. Zeugen, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Hemsbacher Polizei, Telefon: 06201/71207 oder dem Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201/10030 in Verbindung zu setzen. (pol)