Schriesheim. Wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen ermittelt die Polizei. Der Täter beschmierte in der Nacht zum Heiligabend 2013 sowie am Dreikönigstag 2014, zwischen 21 und 22 Uhr, die Fassade des Anwesens in der Bismarckstraße 21 mit Farbe. Die Polizei vermutet, dass beiden Male der gleiche Täter zuschlug. Die Hintergründe der Farbschmierereien sind bislang noch nicht bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter der 06203/61301 oder dem Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.