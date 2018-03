Schriesheim. (cab) Die Talstraße, die L 536, wird am kommenden Montag, 10. Juni, ab 19 Uhr voll gesperrt. Die Verbindungsstraße zwischen dem vorderen Odenwald und der Rheinebene ist voraussichtlich für sechs Stunden zu. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt wird nötig, da Geröll mit einem Kran aus dem Garten des Wohnhauses der Familie Savumlu gehievt werden muss. Für eine einspurige Verkehrsführung sei der Kran zu ausladend, hieß es aus dem Schriesheimer Bauamt. Außerdem ist die Straße an dieser Stelle zu schmal dafür. Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Absicherung der steilen Felsböschung hinter dem Haus gegen weiteren Steinschlag. Die Stadt hatte sich dazu in einem juristischen Vergleich mit der Familie bereit erklärt.