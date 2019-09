Schriesheim. (pol/mün) Seit dem vergangenen Wochenende wird der 19-Jährige Student Jacobo Montoya Velez aus Schriesheim vermisst. Er wurde zuletzt in der Nacht von Freitag auf Samstag von Freunden in Heidelberg gesehen, teilt die Polizei mit. Der Vermisste nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde.

Der Student spricht Spanisch, Englisch und Französisch. Er ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat längere, schwarze, lockige Haare und war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Jeans, Sneakers, einer beige-weißen Mütze und einem gleichfarbigen Schal.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat Mannheim unter der Rufnummer 0621 / 174-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.