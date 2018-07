Schriesheim. (pol/eka) Über das vergangene Pfingstwochenende wurden durch unbekannte Täter auf einer Großbaustelle in der Talstraße mehrere Maschinen und Zubehör im Wert von circa 20.000 Euro entwendet. Die Täter brachen eine verschlossene Metalltüre auf und gelangten so in den Rohbau. Dort wurden eine Verputzmaschine, eine Styroporschneidemaschine, ein Rührwerk sowie ein Druckluftschlauch mit Druckkopf abtransportiert.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06203/61301 bei der Polizei in Schriesheim oder außerhalb der Öffnungszeiten bei der Polizei in Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden.