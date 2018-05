Schriesheim. (pol/rl) Weil ein Haken aus der Wand brach, fiel am Sonntagmittag ein Kletterer in Schriesheimer Steinbruch in die Tiefe. Gegen war ein erfahrener Kletterer auf der dritten Ebene des Steinbruches, als beim Einhaken in den Karabiner der Haken aus der Wand brach und der Mann rund vier Meter in die Tiefe stürzte. Mit Verdacht auf Rippenbrüchen und Gehirnerschütterung brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.