Schriesheim. (pol/rl) Einen Bauarbeiter angefahren und leicht verletzt hat ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen, 10. Dezember, gegen 7.45 Uhr auf der Branichstraße. Der 42-Jährige stellte laut Polizeibericht in Höhe der Straße "Am Buchenhain" gerade ein Halteverbotsschild auf, als der dunkle Wagen ihn erfasste und zu Boden schleuderte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf der Branichstraße bergaufwärts fort. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit dem Polizeirevier in Weinheim unter der 06201/10030 oder dem Polizeiposten Schriesheim unter der 06203/61301 in Verbindung setzen.