Schriesheim. (pol/nb) Zwei leicht verletzte Personen, ein Fahrzeug mit Totalschaden und ein Feuerwehreinsatz sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend ereignet hat. Ein 18-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 20.25 Uhr auf der Kreisstraße 4122 vom Kohlhof in Richtung Heidelberg.

In einer Linkskurve konnte er sein Fahrzeug aufgrund von überhöhter Geschwindikeit auf der nassen Fahrbahn nicht mehr kontrollieren und kam nach rechts in den Grünstreifen ab, wo er gegen einen Baum prallte. Der Mannheimer verletzte sich am Unterarm. Seine 18-jährige Beifahrerin - ebenfalls aus Mannheim - hatte Atemprobleme und wurde stationär in einem Heidelberger Krankenhaus aufgenommen.

Die Feuerwehr Schriesheim sicherte den Auto, der abzurutschen drohte, bis dieser durch einen Abschleppdienst aufgeladen werden konnte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Feuerwehr war mit 29 Mann und 8 Fahrzeugen vor Ort.