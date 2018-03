Schriesheim. (ebe) Einen Autobesitzer erwartete am Donnerstag in der Kirchstraße eine unangenehme Überraschung: 1000 Euro Schaden an seinem geparkten Mercedes. Ein unbekannter Autofahrer muss seinen Wagen in der Zeit von 10 bis 14.15 Uhr beschädigt haben. Vom Täter war danach nichts mehr zu sehen. Unfallflucht also. Die Weinheimer Polizei sucht Zeugen, Telefon 0 62 01 / 100 30.