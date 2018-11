Edingen-Neckarhausen. (pol) Pech hatte ein Trickdieb am Donnerstagnachmittag in Edingen-Neckarhausen, da eine 86-Jährige dem angeblichen "Wasserwerker" keinen Glauben schenkte und den Eintritt in ihre Wohnung verwehrte. Gegen 12.45 Uhr klingelte ein junger Mann an der Tür der Rentnerin und gab an, dass er im Auftrag der "Stadt" einen Wasserrohrbruch in der Küche beheben müsste. Während die ältere Dame dem Trickdieb die Tür vor der Nase zuschlug und ihren Sohn verständigte, machte sich der angebliche "Monteur" aus dem Staub.