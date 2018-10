Weinheim. Eine ungewöhnliche Tierrettung meldet die Weinheimer Feuerwehr am Mittwochabend. Demnach war am Nachmittag ein Reh vom Waldrand in eine Gartenanlage in der Müllheimer Talstraße gefallen. Das unverletzte Tier wurde eingefangen und nach Rücksprache mit dem Jagdpächter wieder in die Freiheit entlassen, heißt es in der Meldung. (RNZ)