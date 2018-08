Edingen-Neckarhausen. Eine Passantin sah am Samstag, 25. Februar, gegen 13.30 Uhr die gefesslte Inhaberin der Postagentur hinter der Tür ihrer Filiale in der Hauptstraße liegen. Die 66-Jährige machte durch Tritte gegen die Tür auf sich aufmerksam.

Nach Angaben der Polizei betrat ein unbekannter Mann um 12.58 Uhr die Agentur in Neckarhausen und bedrohte die Anwesende mit einer schwarzen Pistole. Der Täter war mit einem grauen Schal und einer schwarzer Sonnenbrille maskiert.

Während er der Frau die Pistole an den Kopf hielt, musste sie die Eingangstür verschließen. Anschließend zwang er sie, einen Tresor zu öffnen. Aus dem Tresor nahm der Täter mehrere Tausend Euro und verstaute sie in einer weißen Plastiktüte mit blauer Aufschrift. Danach bediente er sich noch aus der Registrierkasse und nahm noch einige 100 Euro an sich.

Bevor er durch die Eingangstür flüchtete, dirigierte er die Geschädigte in einen Nebenraum, stieß sie zu Boden und fesselte sie mit Kabelbindern an Händen und Füßen. Obwohl sie durch den Sturz leicht verletzt wurde, gelang es der Geschädigten, an die Eingangstür zu robben und sich nach einer halben Stunde bemerkbar zu machen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,70 m groß, von untersetzter Statur und zwischen 30-40 Jahren alt. Die Frau bemerkte einen mit arabischen Akzent. Er trug eine dunkelgraue Strickmütze, unter der schwarze Koteletten erkennbar waren. Bekleidet war er mit einem grauen Anorak, der über die Brust etwa 10 cm breite, senkrecht verlaufende blaue Streifen mit dunkelroter Naht hatte. Weiter trug er Bluejeans und Turnschuhe.

Zeugen sollen sich bitte bei der Kriminalaußenstelle Ladenburg unter 06203/93051 oder 06203/93050 melden. (pol)