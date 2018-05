Weinheim. Ein gestürzter Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz/Stahlbadstraße am Montagmittag, 30. Juli, schwere Verletzungen zu, so dass er per Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin war in der Stahlbadstraße unterwegs, als ihr beim Abbiegen auf den Berliner Platz der Radfahrer entgegenkam. Im Kreuzungsbereich kam es zur Berührung, wobei der 60-jährige Radfahrer stürzte und bis zum Eintreffen des Rettungswagens/-hubschraubers von einem Zeugen erstversorgt wurde. Sowohl die Autofahrerin (Fahrlässige Körperverletzung) als auch der Radfahrer (Verdacht der Vorfahrtsverletzung) müssen mit entsprechenden Anzeigen nach Abschluss der Ermittlungen rechnen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist gering. (pol)