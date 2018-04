Defekt führte zu Brand in Keller



Weinheim-Steinklingen. (RNZ) Nach Vermutungen der Feuerwehr ist ein technischer Defekt schuld am gestrigen Brand einer elektrischen Kelleranlage in der Straße "In der Kehr". Das in dem Haus lebende Ehepaar bemerkte das Feuer im Technikraum des Kellers und alarmierte die Feuerwehr. Der Mann rückte dem Brand noch mit einem Feuerlöscher erfolgreich zu Leibe und brachte sich danach in Sicherheit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandnachschau mit Wärmebildkamera in den Keller. Parallel dazu wurde der Brandrauch mit einem Lüfter aus dem Haus gedrückt. Da der Hausbewohner Anzeichen einer leichten Rauchvergiftung zeigte, wurde er zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht.

Betrunken Autos gerammt



Weinheim. (pol) Offenbar im Zustand des Suffs - ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille - hat ein 19 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen, um 1.50 Uhr, zwei geparkte Autos gerammt. Nach Polizeiangaben war der junge Mann von der Kleist- in die Schillerstraße eingebogen. Dabei prallte er gegen einen einen Opel am rechten Straßenrand und schob diesen auf einen davor geparkten weiteren Opel. Am Auto des 19-Jährigen entstand ein Totalschaden. Nach dem Alkoholtest entnahm ihm ein Arzt auf dem Polizeirevier Blutproben, sein Führerschein wurde einbehalten.

Mercedes gerammt und geflüchtet



Weinheim. (pol) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagabend, zwischen 16.55 und 22.45 Uhr, in der Prankelstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte einen dort abgestellten Mercedes im Heckbereich gerammt. Ohne sich um den Schaden von circa 2500 Euro zu kümmern flüchtete er von der Unfallstelle. Zeugen melden sich unter der Nummer 0 62 01 / 1 00 30 beim Polizeirevier Weinheim.