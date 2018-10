Wald-Michelbach. (pol/rl) Den "Blickfang" eines Blumen- und Dekorationsgeschäfts in der Ludwigstraße haben Diebe am Fastnachtsdienstag gestohlen. Die pinkfarbene "Deko-Sau" zierte bislang die Fassade des Geschäfts. Das Tier aus Plastik ist etwa einen Meter lang, 50 Zentimeter hoch und wiegt etwa fünf Kilogramm. Die Diebe haben sich die Dekoration am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr von der Fensterbank geschnappt und sind getürmt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder weiß, wo sich die Deko-Sau befindet, meldet sich bitte bei der Polizei in Wald-Michelbach. Telefon: 06207/94050.