Weinheim: Am Samstagabend, 20.Oktober, gegen 20:00 Uhr, fuhr eine 18 Jahre alte Motorrollerfahrerin auf der Bergstraße in Richtung Innenstadt. Laut Polizeibericht hatte sich vor der Abzweigung zur Birkenauer Talstraße auf dem Linksabbiegestreifen ein Rückstau gebildet. Als die Motorrollerfahrerin in Höhe des Rückstaus fuhr, zog plötzlich eine dunkle Limousine ohne zu Blinken vom Linksabbiegestreifen auf den Geradeausfahrstreifen. Die Motorrollerfahrerin musste um einen Zusammenstoß zu verhindern eine Vollbremsung machen und stürzte hierbei auf die Straße. Hierbei wurde sie leicht verletzt und an ihrem Motorroller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die dunkle Limousine entfernte sich ohne sich um den Unfall zu kümmern von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Innenstadt weiter.

Hinweise zu diesem Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Weinheim, Tel. 06202/10030.