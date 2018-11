Mörlenbach. (pol/rl) Mehrere Packungen Kaffee, Schokolade, Nüsse und Käse wollte ein 38-jähriger Mann am Körper versteckt am Mittwochnachmittag an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes in der Jahnstraße vorbeischmuggeln. Der Diebstahl flog auf. Die alarmierte Polizeistreife staunte nicht schlecht, wie die Lebensmittel im Wert von rund 500 Euro aus dem Markt transportiert werden sollten. Eine professionelle Ganzkörper-Diebesschürze kam unter der Straßenkleidung zum Vorschein.

Die "zweite Haut" mit ihren vielen Taschen dient Dieben im Allgemeinen dazu, in kurzer Zeit viele Waren aufnehmen zu können, ohne aufzufallen. Etwa eine Stunde nach der Tat nahm die Polizei im Ortsteil Klein-Breitenbach, einen in Worms lebenden 49-jährigen Mann im Auto fest. Schnell wurde klar, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Komplizen des 38-Jährigen handeln dürfte. Im Auto fanden die Ermittler mehrere prall gefüllte Lebensmitteltüten. Teile der Beute stammen aus einem weiteren Lebensmittelgeschäft in Mörlenbach. Ein ähnliches Bild zeigte sich der Polizei bei der Wohnungsdurchsuchung in Worms. Neben Lebensmitteln fanden sie eine hohe Anzahl von Kosmetik-Produkten.

Die Verdächtigen sollen am späten Donnerstagnachmittag dem Haftrichter in Bensheim vorgeführt werden.