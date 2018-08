Mörlenbach. (pol/rl) Zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus kam es am Freitag in Mörlenbach. Der Brand brach im Wohnzimmer aus, in dem sich die 85-jährige Bewohnerin aufhielt. Ein 57-jähriger Mitbewohner des Hauses wurde auf den Brand aufmerksam. Er löschte die Flammen, verließ unverletzt den stark verqualmten Raum und verständigte die Polizei.

Wo die 85-jährige sich zu diesem Zeitpunkt befand, habe der 57-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten fanden die 85-Jährige in dem stark verqualmten Raum auf dem Boden liegen und trugen sie nach draußen.

Trotz Reanimationsversuchen des eingetroffenen Rettungsdienstes starb die 85-Jährige Bewohnerin. Die beiden Polizeibeamten erlitten eine leichte Rauchvergiftung.