Mörlenbach. (pol/rl) Sich selbst angezündet hat ein 32-Jähriger vor einer Bürotür im Job-Center in der Weinheimer Straße am Mittwochnachmittag. Laut Polizei hatte sich der Mann kurz vor 15.15 Uhr während seiner Wartezeit mit Brandbeschleuniger übergossen, angezündet und ging dann in ein Büro. Dort konnte er von zwei Mitarbeitern und hinzugeilten Helfern gelöscht werden.

Der 32-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Derzeit besteht Lebensgefahr. Ein Mitarbeiter erlitt eine leichte Brandverletzung, eine Mitarbeiterin einen Schock. Beide wurden ärztlich versorgt. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt.

Warum der Mann an diesem Tag das Job-Center aufgesucht hatte, ist nicht bekannt. Einen Termin hatte er nicht. Der 32-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Randale in Zusammenhang mit Alkoholkonsum aufgefallen.