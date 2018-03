Schriesheim. Kontrolliert wurden in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr drei verdächtige Männer in der Bismarckstraße. Die 42 und 19 Jahre alten Verdächtigen waren der Streife auf einem Parkplatz neben einem Auto aufgefallen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug: Schraubenzieher, Gummihandschuhe, eine Taschenlampe und eine schwarze Wollmaske. Alle drei Verdächtigen wurden festgenommen, die Gegenstände beschlagnahmt. Nachdem von ihnen Fingerabdrücke und Lichtbilder gefertigt worden waren, wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt, so die Polizei am Montag. (pol)