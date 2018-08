Edingen-Neckarhausen. Gleich mehrere Gartenhäuser brachen ein oder mehrere Täter in der Zeit zwischen letztem Freitag, 8. Juni, und dem späten Dienstagnachmittag, 12. Juni, in einer Kleingartenanlage in Edingen-Neckarhausen auf. Am Dienstag gegen 17 Uhr bemerkte laut Polizei einer der Schrebergarteninhaber, ein 59-jähriger Nußlocher, dass in seine Laube eingebrochen worden war. Daraufhin rief der Mann die Polizei. Die Einbrecher gingen immer nach demselben Muster vor: Sie hebelten die Türen zu den Gartenhäuschen auf und durchsuchten dann den Innenraum. Entwendet wurden jeweils Nahrungsmittel und Bekleidung. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro je Schrebergarten. Der Polizeiposten in Edingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)