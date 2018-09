Schriesheim. (pol/rl) Während des Mathaisemarktes ist die Talstraße von Freitag, 7. März 2014, 9 Uhr bis Montag, 17. März, 13 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungstrecke nach Wilhelmsfeld, Altneudorf und Heiligkreuzsteinach über die L 536 und die L 596a ist ausgeschildert und führt über die Zehntgrafenstraße und die Weinheimer Straße.

Am Sonntag, 9. März wird zum traditionellen Festumzug wegen der erwartet guten Witterung mit zehntausenden Besuchern gerechnet. Die Zehntgrafenstraße und die Weinheimer Straße sind zwischen 11 und 18 Uhr zusätzlich gesperrt. Das heißt für alle Verkehrsteilnehmer, dass von Schriesheim aus nach Wilhelmsfeld oder Altneudorf sowie in die umliegenden Gemeinden keine Durchfahrtsmöglichkeit besteht. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens ist auch auf der B 3 in Nord-Süd-Richtung (Richtung Weinheim und Heidelberg) mit Stauungen und Behinderungen zu rechnen.

Die Polizei empfiehlt, am Sonntagnachmittag die Ortsdurchfahrt von Schriesheim in beiden Richtungen zu meiden. Besuchern des Mathaisemarktes sollten auf das Auto zu verzichten und den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen.

