Darmstadt. Ein ungewöhnlicher Anruf ging kurz nach Mitternacht bei den Beamten des 1. Polizeireviers ein. Der männliche Anrufer meldete den Verlust seiner Laufschuhe, die er - vermutlich nicht zum Putzen - vor seiner Wohnungstür abgestellt hatte. Allerdings wollte der Anrufer laut Polizei nicht den Diebstahl des drei Jahre alten und rot-weißen Modells Asics der Größe 44/45 anzeigen, was für den Beamten nachvollziehbar war, da das Schuhwerk bereits Löcher am großen Zeh aufweisen soll. Vielmehr war der Schuhbesitzer daran interessiert, seinen Schuhen ein "Alibi" zu geben, sollte der neue Besitzer mit diesen Schuhen eine Straftat begehen. Wahrscheinlich wusste der Anrufer, wovon er sprach: Er gab an, in der Vergangenheit genug "Mist gebaut" und daraus gelernt zu haben. Daher bat er ausdrücklich darum, seinen Anruf aktenkundig zu machen. Ob dies dem Mann dann zu einem ruhigen Schlaf verhalf, blieb unklar. Immerhin ist nach Angaben der Polizei noch kein aktueller Fall bekannt, in den die fraglichen Schuhe verwickelt sind. (pol)