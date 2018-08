Hirschberg-Großsachsen. Auf dem Bahnübergang "stecken geblieben" ist am Mittwochabend ein Linienbus. Nach Angaben der Polizei war der 47-jährige Fahrer um 18.30 Uhr vom Gelände des OEG-Bahnhofes in die Einmündung Friedrich-Ebert/Hohensachsener Straße abgebogen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein RNV-Zug vom Bahnhof so weit heran, dass der Kontakt der Schranke ausgelöst wurde. Obwohl sich der Bus noch auf dem Bahnübergang befand und die Ampel immer noch Grünlicht anzeigte, senkte sich die Schranke herab und verkeilte sich mit der Vorderfront des Busses. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)