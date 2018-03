Laudenbach. (pol) Zu einem Zimmerbrand in der Kirchstraße kam es am Mittwochnachmittag. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Brand kurz vor 14.45 Uhr im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses ausgebrochen. Die Bewohner, Mutter und zwei Kinder, konnten das Haus unverletzt verlassen. Ein Nachbar war durch einen Feuermelder aufmerksam geworden und versuchte vergeblich den Brand per Feuerlöscher zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach konnte das Feuer schließlich mit 16 Wehrmännern unter Kontrolle bringen.

Durch die Verrußung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Versicherung wird einen Sachverständigen beauftragen. Die weiteren Brandermittlungen führt der Polizeiposten Hemsbach mit Unterstützung eines Brandermittlers der Kriminalpolizei Mannheim.