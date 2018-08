Laudenbach. (pol/pad) Bei einem Unfall auf der B 3 an der Ortseinfahrt wurde am späten Mittwochabend ein BMW schwer beschädigt. Der 48-jährige Fahrer war laut Polizeibericht gegen 23.30 Uhr aus Richtung Heppenheim kommend geradeaus über den Kreisel gefahren und auf der gegenüberliegenden Seite an einer Leitplanke zum Stehen gekommen.

Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zur Säuberung der ölverschmierten Fahrbahn wurde eine spezielle Reinigungsfirma angefordert.