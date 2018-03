Ladenburg/Heddesheim/Schriesheim. (pol/mün) Nach Schüssen aus einer Luftdruckwaffe auf Personen, geparkte Autos und einen Linienbus in Ladenburg, Schriesheim und Heddesheim hat die Polizei drei Jugendliche im Alter von 19 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Zwei junge Männer sollen ihre Tatbeteiligung zugegeben haben, der Dritte streitet laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei alles ab. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17./18. Juni, wurde in der Wallstadter Straße in Ladenburg aus einem fahrenden Auto heraus auf einen 17-Jährigen geschossen. Zum Glück wurde der Jugendliche dabei nicht verletzt. In derselben Nacht wurde in Ladenburg, Heddesheim und Schriesheim auf 19 geparkte Autos, eine Hausfassade, ein Schaufenster, eine Bushaltestelle und auf der Kreisstraße zwischen Schriesheim und Ladenburg auf einen mit wenigen Fahrgästen besetzten Bus der Linie 628 geschossen. Zudem wurde noch ein Jugendlicher aus Ladenburg ermittelt, der in der Tatnacht durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe ins Bein leicht verletzt worden war.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf über 10.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei der Waffe um eine Luftdruckwaffe gehandelt haben. Die weiteren Recherchen des Kriminalkommissariats Mannheim richteten sich schnell gegen drei Verdächtige im Alter von jeweils 19 Jahren, die den beiden jugendlichen Opfern persönlich bekannt sind.

Deshalb wurde bei den drei jungen Männern die Wohnungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durchsucht. Eine Waffe wurde dabei jedoch nicht aufgefunden.

In ihren ersten Vernehmungen gaben zwei der Verdächtigen ihre Tatbeteiligung zu. Der dritte Verdächtige stritt eine Beteiligung ab. Ob sämtliche Schüsse von einem der Verdächtigen abgegeben wurden oder auch einer seiner Komplizen schoss, bedarf noch der Klärung.

Das Motiv für die Schüsse ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der versuchten gefährlichen Körperverletzung in mehreren Fällen und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim.