Ladenburg. (pol/rl) Mehrere Täter waren am letzten Juli-Wochenende, 25. bis 28., über ein Erdgeschoss-Fenster in die Merian-Realschule in der Realschulstraße eingebrochen. Nach Zeugenhinweisen ermittelte die Polizei nun drei Tatverdächtige im Alter zwischen 11 und 14 Jahren und vernahm sie.

Die Drei sollen zunächst versucht haben, mehrere Klassenzimmer aufzuhebeln. Als sie das nicht schafften, sollen sie damit angefangen haben, das Schulhaus zu verwüsten. Erst sollen sie im ersten Obergeschoss mit einem Feuerlöscher den Flur vollgesprüht und mit Papier eine Toilette verstopft haben. Das überlaufende und dann in den Flur entlang fließende Wasser hatte sich daraufhin mit dem Löschschaum vermischt. Das Wasser-Schaum-Gemisch floss dann in mindestens drei angrenzende Klassenräume und schließlich durch die Decke ins Erdgeschoss.

Zwei Verdächtige gaben bei den Vernehmungen zu, für die Schäden verantwortlich zu sein. Der Elfjährige bestritt daran beteiligt zu sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.