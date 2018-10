Ladenburg. (pol/pad) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Transporter kam es am frühen Dienstagnachmittag in der Industriestraße. Laut Polizeibericht war der 60-jährige Fahrer eines Transporters mit Anhänger aus Richtung Wallstadter Straße kommend auf der Industriestraße unterwegs, als er eine 16-jährige Radfahrerin überholen wollte. Da er nicht genug Seitenabstand hielt, blieb er mit dem Anhänger an dem Mädchen hängen, die dann auf die Fahrbahn stürzte. Sie zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.