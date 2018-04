Ladenburg. (pol/mün) Bislang unbekannte Täter haben am Ostersonntag oder Ostermontag die Halterungen der Thora-Rollen am "Gurs-Mahnmal" zum Gedenken an die Deportation jüdischer Bürger auf dem Ladenburger Marktplatz verbogen. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, waren darüber hinaus in den letzten Monaten 18 Messingplaketten, auf denen die Wohnorte jüdischer Bürger gekennzeichnet waren, herausgebrochen und entwendet worden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg melden.

Gurs war während des Zweiten Weltkrieges ein Internierungslager in Südfrankreich.