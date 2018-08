Ladenburg. (pol/rl) Am Donnerstagabend machte ein Hundebesitzer gegen 21 Uhr in der Boveristraße auf dem Gelände eines Fachgroßhandels einen schrecklichen Fund. Nachdem sein Hund auffällig reagiert hatte, fand der Mann eine Katze, die ein bislang Unbekannter in eine Tüte gesteckt und in einen Müllcontainer geworfen hatte.

Der Mann befreite das verstörte Tier und übergab es einer 34-Jährigen, die das Tier versorgte und nach Weinheim ins Tierheim brachte. Die zwei- bis dreijährige Katze hat ein schwarzes Fell mit weißer Brustzeichnung.

Der Finder der Katze sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/93050 zu melden.