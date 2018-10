Ladenburg. (pol) Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Freitagmorgen, gegen 4 Uhr, ereignet hat, wobei ein junger Mann brutal attackiert und schwer verletzt wurde. Als der Geschädigte nach einer Halloween-Party auf dem Nachhauseweg war, sah er im Bereich Hohe Straße, wie mehrere Personen auf einen Mann einschlugen. Als er diesem zu Hilfe eilte, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und attackierten den 32-Jährigen mit Schlägen und Tritten und setzten ihren Angriff noch weiter fort, als dieser bereits wehrlos am Boden lag. Hierbei zog sich der Geschädigte eine schwere Kopfverletzung zu, die eine Amnesie zur Folge hatte und sich das Opfer daher nur lückenhaft an Einzelheiten erinnern kann. Bevor der Verletzte ärztliche Hilfe in Anspruch nahm, wurde er von einem noch unbekannten Taxifahrer nach Hause gebracht. Dieser Taxifahrer und der Mann, der zuvor von den Tätern attackiert wurde sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Mannheim unter 0621/174-0 oder dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/93050 in Verbindung zu setzen.