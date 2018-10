Ladenburg. (pol/noa) Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagabend wurden drei Personen schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben sei ein bisher unbekannter Renault-Fahrer gegen 20.30 Uhr in die Wallstadter Straße eingebogen ohne auf den Verkehr zu achten. Dort sei dann ein 22-Jähriger mit hohem Tempo bei einem anschließenden Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn gekommen. Sein Opel Corsa prallte dann mit dem Mazda einer entgegenkommenden 52-Jährigen frontal zusammen.

Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin des Opel-Fahrers erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Der bisher unbekannte dritte Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Wallstadter Straße wurde daraufhin für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Der entstandene Schaden betrage rund 6000 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen an das Polizeipräsidium Mannheim unter der Rufnummer 0621/1740