Mörlenbach. (pol/sbl) Eine Heppenheimer Polizeistreife bemerkte in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr ein sehr langsam fahrendes Auto auf dem Weg in Richtung Weiher. Die Beamten folgten dem Wagen und stellten fest, dass der Wagen nicht nur langsam, sondern in großen Schlangenlinien fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle des 51-jährigen Fahrers aus Abtsteinach wurde der Grund schnell festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 3,52 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Führerschein sichergestellt. Der Mann wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Etwa 45 Minuten später wurde ein 40-jähriger Autofahrer aus Mörlenbach in der Sudetenstraße von einer Heppenheimer Polizeistreife kontrolliert - der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Führerschein sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.