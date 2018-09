Hirschberg. (pol/mün) Am Dienstagnachmittag durchsuchten mehrere Polizeistreifen, die Freiwillige Feuerwehr aus Hirschberg und zuletzt ein Polizeihubschrauber das Waldgebiet bei der Bergstraßen-Gemeinde. Der Grund: Eine Frau hatte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fernglas im Waldgebiet oberhalb des Reitervereins einen Gleitschirm in einer Baumkrone entdeckt, heißt es im Polizeibericht. Auch eine Polizeistreife vor Ort konnte das nicht ausschließen, so dass es zu der Suchaktion kam. Der Polizeihubschrauber konnte kurz vor 18 Uhr Entwarnung geben. Die Besatzung entdeckte einen großen Kinderballon, der einen Durchmesser von mindestens einem Meter hatte.