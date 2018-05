Hirschberg. (pol/eka) Ein siebenjähriger Junge wurde am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Großsachen verletzt. Ein 61-jähriger Mann befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Smart die Breitgasse in Richtung Talstraße. An der Fußgängerampel in Höhe der Kirchgasse missachtete er das Rotlicht und erfasste den Jungen, der gerade zusammen mit Eltern und Schwester bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Der Junge stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Alkoholtest bei dem 61-Jährigen verlief ohne Befund. Dieser gab jedoch an, Medikamente einnehmen zu müssen. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die weiteren Unfallermittlungen laufen.