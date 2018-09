Hirschberg. Schwere Verletzungen zog sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 541 zwischen der A 5 und der B 3 zu. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer unachtsam von einem Feldweg auf die Landesstraße 541 ein. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt eines 20-Jährigen Motorrad, der mit seiner Suzuki in Richtung A 5 unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, worauf der 20-Jährige zu Fall kam. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (pol)