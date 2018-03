In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten Unbekannte die neue Mauer am FVL-Clubhaus. Foto: Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. (hil) Am Donnerstagabend beim Haupttrainingsabend war an der neuen Terrasse neben dem Clubhaus des Fußballvereins Leutershausen (FVL) noch alles in Ordnung. In der Nacht zum Freitag aber rissen Unbekannte einige Steine an der gerade fertiggestellten neuen Terrasse des Fußballvereins mit Gewalt heraus und schmissen sie auf den Boden.

Zum Glück wurde der gerade verlegte Holzboden nicht beschädigt, denn dann hätte der Bodenbelag wohl herausgerissen und neu verlegt werden müssen. Die teuren Steine sollen demnächst mit Erde aufgefüllt und begrünt werden und einen schönen Abschluss auf der Terrasse geben.

Der Zweite FVL-Vorsitzende Jürgen Drefs zeigte sich entsetzt darüber, dass nach den Einbrüchen in der Vergangenheit nun auch noch Vandalen ihre Spuren an der neuen Terrasse hinterlassen und dabei einen nicht geringen Schaden verursacht hätten.