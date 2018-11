Hemsbach. (pol/mün) Ein etwa 25 bis 28 Jahre alter Mann legte am Sonntagmorgen in Hemsbach ein recht dreistes Verhalten an den Tag. Er stellte sein "altes" Damenfahrrad vor einem Anwesen in der Reichenberger Straße ab, durchtrennte mit einem Bolzenschneider das Schloss eines verschlossen abgestellten "Bulls"-Mountainbike und entwendete das "neue" Rad. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und sprach den Unbekannten auch darauf an, teilt die Polizei mit. Doch der Dieb reagierte überhaupt nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Mountain-Bike-Besitzer wurde von dem Zeugen sofort informiert, der die Polizei alarmierte.

Der unbekannte Raddieb soll etwa etwa 25 bis 28 Jahre alt, etwa 1,7 Meter groß und sehr schmal sein. Er habe eine spitze Nase und ein schwarzes Basecap, dunkelblaue Jeans und abgenutzte "weiße" Turnschuhe getragen.

Das von dem Unbekannten abgestellte Damenfahrrad stellten die Beamten sicher.

Das weiße "Bulls"-Mountainbike, 29 Zoll, hat einen Wert von über 500 Euro.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Diese werden sowohl unter der Rufnummer 06201/71207 (Polizeiposten) als auch unter der Rudfnummer 06201/10030 (Polizeirevier Weinheim) entgegengenommen.