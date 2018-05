Hemsbach. (pol/eka) Am Donnerstagnachmittag wurde ein 17-jähriges Mädchen Opfer eines Sexualdelikts. Die Schülerin war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Nachhauseweg von der Schule. Von der Pappelallee aus benutzte sie einen engen Fußweg in Richtung Breslauer Straße. In Höhe der Ahornstraße versperrten ihr plötzlich sechs Männer den Weg, sodass sie anhalten musste.



Nach den derzeitigen Ermittlungen wurde das Mädchen von den Männern begrapscht, auch ihr Schulranzen wurde durchsucht. Als ein Spaziergänger mit einem Hund den Weg entlang kam, ließen die Männer von der Schülerin ab und flüchteten.

Mittlerweile wurden von der Polizei drei Männer mittelt, die an dem Übergriff beteiligt gewesen seien.



Drei weitere Tatverdächtige werden alle als Schwarzafrikaner beschrieben, die etwa 30 Jahre alt sein und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein sollen. Einer von ihnen hatte eine Dreadlock-Frisur (Filzlocken-Frisur). Sie waren mit Jeans und Turnschuhen bekleidet.

Auch der Tatort kann nun näher präzisiert werden. Es handelt sich dabei um den Fußweg zwischen Pappelallee und Breslauer Straße, der direkt am Sportplatz und einem Spielplatz vorbeiführt, teil die Polizei am Freitag mit.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, insbesondere der bislang namentlich unbekannte Mann, der mit seinem Hund spazieren ging und die Täter vertrieb, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter Telefonnummer 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.





(Update: 3. Juni 2016, 15.45 Uhr)