Heddesheim. (pol/rl) Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag in der Johann-Alles-Straße einen geparkten Ford Fiesta. Zwischen 16.05 und 16.15 Uhr streifte der Fahrer beim Ausparken den Ford am linken, hinteren Kotflügel und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von 1000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/93050 zu melden.