Heddesheim. (pol/mak) Ein 20-Jähriger verursachte am Montag einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Lissenstraße und Mannheimer Straße. Laut Polizei wollte der VW-Fahrer an der Kreuzung nach links in die Mannheimer Straße einbiegen. Hierbei kollidierte er gegen 16.20 Uhr mit einer 60-jährigen Volvo-Fahrerin, die auf der Mannheimer Straße stadtauswärts fuhr und Vorfahrt hatte.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand jedoch Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie bei dem 20-Jährigen deutliche Anzeichen fest, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.