Heddesheim. (pol/dpa/rl) Zum Austritt einer ätzenden Flüssigkeit aus einem Transportbehälter kam es auf dem Gelände einer in Heddesheimer Spedition am Donnerstagmorgen. Laut Polizei liefen in einer Lagerhalle aus einem etwa 1000 Liter fassenden Behälter beim Beladen etwa 700 Liter aus. Den Angaben nach klagten zwei Mitarbeiter der Firma über Atemwegsreizungen. Laut Unternehmen ist ein Mitarbeiter mit der giftigen Flüssigkeit in Berührung gekommen. Sie wurden ebenso wie drei weitere Mitarbeiter vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung wurde das Gelände weiträumig ab.